「大相撲春場所・千秋楽」（２２日、エディオンアリーナ大阪）序ノ口デビューから無傷１４連勝を飾った、西序二段８枚目の旭富士（２３）＝伊勢ケ浜＝が７戦全勝同士の優勝決定戦で十両経験者の木竜皇（２３）＝立浪＝を下し、二場所連続の各段優勝を果たした。立ち合いで左上手を取り、力強い上手投げを決めた。表彰状を手に「うれしいです」と振り返った。「いつもの同じ感じで。（関取の）胸を借りて」と場所前は部屋で