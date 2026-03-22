グラビアアイドルの和地つかさ（32）が、16日発売の『週刊プレイボーイ』13＆14号（集英社）のグラビアに登場した。【写真】32歳の“完熟の肢体”をみせた和地つかさ和地は、1993年5月13日生まれ、栃木県出身。2011年、アイドルグループのメンバーとしてデビュー。13年に『ミスヤングチャンピオン2013』のセミファイナリストとなり、グラビア活動を始める。身長148センチと小柄ながら、B90・W62・H86センチというプロポーショ