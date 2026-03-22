西武はオープン戦初登板の隅田が4回を1安打無失点。制球が良く、変化球に切れがあった。西川が適時三塁打を含む長打2本をマークした。DeNAは先発の石田裕が5回を2安打無失点と安定感があった。ビシエドが2安打と好調。