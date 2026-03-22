スマートフォンを手にする男性＝17日、モスクワの「赤の広場」/Igor Ivanko/AFP/Getty Imagesモスクワ（CNN）友人にメッセージを返信したり、ピザを注文したり、車を呼んだり――。高度にネットワーク化された21世紀のロシアの首都モスクワのような街なら、手元の端末でそうしたことをするのは簡単な作業に見えるかもしれない。だがモスクワの住民たちは、前例のないモバイルインターネット遮断の中で、自分たちのスマートフォンの