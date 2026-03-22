2回、2ランを放ち、ナインに迎えられ笑顔の中日・辻本＝バンテリンドーム中日は二回に1軍定着を狙う辻本がオープン戦1号2ランを放った。マラーは5回1失点と上々の仕上がり。支配下に昇格した新人の牧野は1回無失点と好投した。ロッテは小島が4回6失点の乱調だった。寺地が九回に1号ソロ。