アメリカのトランプ政権1期目にいわゆる「ロシア疑惑」の捜査を指揮したロバート・モラー氏が20日に亡くなったとアメリカメディアが報じました。81歳でした。モラー氏の死去を受けて、トランプ大統領はSNSで「彼が死んでうれしい。もう無実の人々を傷つけることはできない」と投稿しました。モラー氏は2016年の大統領選でトランプ陣営がロシア政府と共謀していた疑惑などを捜査するため、2017年に特別検察官に就任しました。2019年