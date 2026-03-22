阪神大賞典・Ｇ２が３月２２日に行われ、武豊騎手騎乗の１番人気のアドマイヤテラ（牡５歳、栗東・友道康夫厩舎、父レイデオロ）が勝利し、重賞２勝目をマークした。鞍上の武豊騎手は１９８７年のデビューから４０年連続の重賞Ｖ。自身の持つ前人未到の記録を更新した。同騎手の重賞初制覇は、デビューした１９８７年の１０月１１日に行われた京都大賞典で騎乗したトウカイローマンによって達成。当時の報知新聞には以下の通り