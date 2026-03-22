３月２２日の中山１１Ｒ・千葉Ｓ（４歳上オープン、ダート１２００メートル＝１６頭立て）は、２番人気のドラゴンウェルズ（牡４歳、栗東・藤原英昭厩舎、父フロステッド）が、最後の直線で力強く抜け出し、オープン初勝利を挙げた。勝ちタイムは１分１０秒７（良）。スタート直後は激しい先行争いとなったが、外の３番手を確保。楽な手応えで最後の直線に向くと、一段ギアを上げて後続を一気に引き離し、追い込んだムーヴ（横