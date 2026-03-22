◆オープン戦広島―ソフトバンク（２２日・マツダスタジアム）ソフトバンクのスチュワートがオープン戦最終戦の先発で２回１／３を３失点ながら、自身の仕上がりに自信を見せた。２４年に９勝を挙げた右腕は昨季は左腹直筋を痛めて登板なし。来日８年目は有原の抜けた先発ローテの軸として期待されている。「しっかり体の準備はできた。ゲーム感覚も戻ってきた。ストライク先行で投げれば投げるほど明るい未来がある」と話した