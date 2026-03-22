ＳｎｏｗＭａｎの目黒蓮が２２日、都内で行われた主演映画「ＳＡＫＡＭＯＴＯＤＡＹＳ」（４月２９日公開）完成披露試写会に、海外作品撮影のため滞在中のカナダからリモート出演した。都内の会場には高橋文哉らが登壇した。集英社「週刊少年ジャンプ」で連載中の鈴木祐斗氏による同名人気漫画が原作。伝説の殺し屋で、現在は「坂本商店」を営む坂本太郎（目黒）が、迫り来る悪党から愛する家族を守るため奮闘する。イベ