◆オープン戦オリックス１―０阪神（２２日・京セラドーム大阪）阪神・佐藤輝明内野手が４打数無安打３三振で、オープン戦は１４打数１安打の打率０割７分１厘で終えた。シーズンに向けて不安が残るが、スポーツ報知評論家の福本豊氏は問題なしを強調。今季は３冠王の可能性もあると断言した。＊＊＊＊阪神ファンは佐藤の状態が気がかりだろうが、断言しておく。全く心配はない。この日もノーヒットと結果は出なかったものの