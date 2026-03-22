第９８回選抜高等学校野球大会の第４日第２試合（２２日）で大垣日大（岐阜）は近江（滋賀）に延長１０回タイブレークの末、２―１で勝利。エース・竹岡大貴（３年）が１８８球の熱投でチームを勝利に導いた。７回を除いて毎回走者を背負いながらも、９回までスコアボードにゼロを並べ続けた右腕。「いつ代わってもいいとは思いながらも、やっぱり代わりたくないという気持ちが強かったので。いかしてくれという思いではありま