◆オープン戦巨人―楽天（２２日・東京ドーム）巨人の開幕二塁手候補に挙がる浦田俊輔内野手（２３）と増田陸内野手（２５）が、ともにオープン戦最終戦で結果を残した。浦田は５回の守備から二塁に入って途中出場。点を追う６回１死一塁の第１打席で低め直球を捉えて右中間を深々と破り、快足を飛ばして適時三塁打とした。３試合連続安打で打率３割２分５厘に上げ、初の開幕スタメンへ猛アピールを続けている。「７番・二