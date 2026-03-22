２０２２年北京五輪でドーピング違反となったフィギュアスケート女子で世界最高得点記録保持者のカミラ・ワリエワ（１９＝ロシア）が２１日に行われた同国最高峰の大会「チャンネルワンカップ」で復帰を果たしたが、ショートプログラム（ＳＰ）では代名詞の４回転ジャンプに失敗するなど７０・０９点で得点は伸びず４位だった。ワリエワは昨年末で出場停止期間が終わり、本格的に復帰。しかし、４回転トーループに失敗するなど