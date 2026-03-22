◆オープン戦巨人―楽天（２２日・東京ドーム）巨人・則本昂大投手（３５）が古巣・楽天戦で先発し４回５奪三振２失点。被安打６、球数８３の内容に「初回の入りや先頭バッター、これまでの課題が今日も出た。まだまだ改善しないといけない」と反省した。昨季まで１３年間プレーした楽天との初対決。「試合が始まってしまえば（相手は）関係なかったんですけど、マウンドに立ってイーグルスの応援歌を聞くのが初めてだったの