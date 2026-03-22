今回のお悩み夕飯を作るとき、翌日のお弁当にも入れられることを想定したおかずを作るようにしています。とはいえ、家族のみならず、自分でも「昨日と同じかぁ」とつい、ちょっとだけため息……。タイパ、コスパはそのままに、アレンジしやすくて、飽きのこない〈夕飯→お弁当レシピ〉があれば教えて！（みこりん・40代）無理なく続ける「夕飯→お弁当」作戦！わかりみ〜。でもまずはその前に、お弁当を作りつづける自分の頑張りを