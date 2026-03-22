スギ花粉の飛散のピークは九州から関東、北陸は越えましたが、ヒノキ花粉の飛散量が増加中です。この先1週間も名古屋や仙台では「極めて多い」飛散となる日が多くなりそうです。東京も24日(火)と27日(金)は「非常に多い」飛散となるでしょう。まだ対策が必要です。スギ花粉はピーク越えヒノキ花粉がピークスギ花粉の飛散のピークは、福岡、広島、大阪では、3月半ばまでに過ぎ、飛散量は減少してきています。高松、名古屋、金沢、