◇プロ野球オープン戦 巨人ー楽天(22日、東京ドーム)巨人の俊足コンビで1点をもぎ取りました。場面は6回。先頭で、俊足の宇都宮葵星選手が打席に向かいます。楽天の3番手・中込陽翔投手のシンカーを打ち返し、レフト前へのヒットで出塁すると、1アウトからこちらも俊足の浦田俊輔選手が打席に向かいました。浦田選手がセンター方向へ打球をはじき返すと、打球が抜けたのを見た宇都宮選手はさらに加速。そのままあっという間にホー