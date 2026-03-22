◇世界女子カーリング選手権2026(現地14日〜22日、カナダ・カルガリー)カーリング女子日本代表(ロコ・ソラーレ)が現地時間21日、カナダとの準決勝に臨み3-11で敗戦。決勝進出を逃し、3位決定戦に回ることとなりました。予選リーグを3位で進んだ日本はこの日の決勝トーナメント初戦、プレーオフでトルコと戦い7-5で勝利。準決勝に駒を進めます。そして準決勝は予選リーグで5-6と接戦を演じた開催国カナダと激突しました。試合は第1