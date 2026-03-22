「ウィナーズカップ・Ｇ２」（２２日、防府）プロ雀士でタレントの岡田紗佳が来場。場内ステージで行われたトークショーにガールズケイリンの山原さくら（山口）と出演した。岡田はＫＥＩＲＩＮグランプリ２０２３（立川）以来で「競輪場に来るのは２回目です」と明かす。もちろん防府は初めてで「すごくきれいですね。子ども連れで来られている方も多くて、大きな公園みたいです」と、２０２４年１０月にリニューアルされた