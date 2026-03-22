「阪神大賞典・Ｇ２」（２２日、阪神）１番人気のアドマイヤテラが格の違いを見せつけ、重賞２勝目を飾った。鞍上の武豊は今季初の重賞勝ちで、前人未到のデビューから４０年連続のＪＲＡ重賞制覇を果たした。２着に６番人気のアクアヴァーナル、３着に２番人気のダノンシーマが入った。名手が華麗にエスコートした。３０００メートルの長丁場、アドマイヤテラは中団でじっくり待機。スローの展開のなか、２周目の３角付近で