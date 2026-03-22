◇第98回選抜高校野球大会山梨学院―長崎日大（2026年3月22日甲子園）山梨学院の怪物二刀流・菰田太陽投手（3年）にアクシデント。5回の守備で走者と接触して左の手首を負傷。ベンチで治療を受けた。三塁手からの送球がホームベース側に逸れ、捕球に行った一塁手の菰田のミットが打者走者に接触した。最速152キロ右腕の菰田だが、この日は「2番・一塁」で出場。初回の第1打席で先制ソロを放っている。菰田は治療後、