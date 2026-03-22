「オープン戦、広島−ソフトバンク」（２２日、マツダスタジアム）広島・栗林良吏投手（２９）が３回４安打３失点で開幕前最後の登板を終えた。初回先頭の柳町から見逃し三振を奪うと、近藤を中飛、牧原大を二ゴロに打ち取り、三者凡退で立ち上がった。二回に周東の左犠飛、栗原、谷川原に適時打を浴び３点を失うも三回は近藤、牧原大、柳田を三者連続三振。崩れた二回以外は完璧な投球を披露し、マウンドを降りた。「結