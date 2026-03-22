Snow Man目黒蓮（29）が、主演映画「SAKAMOTO DAYS」（福田雄一監督、4月29日公開）完成披露試写会に滞在中のカナダからリモートで参加した。目黒は長く伸びた髪をまとめ、「坂本商店」と文字が入ったTシャツを着用したて登場。目黒がスクリーンに映し出されると、観客は「わぁ！」と歓声を上げ、福田監督は「これがうわさのデカ目黒か！」とツッコミ。「浜辺美波が笑ってたやつ！」とイジリ、高橋文哉（25）らも笑顔を浮かべ「ひ