3月22日（現地時間21日）、試合はオクラホマシティ・サンダーがワシントン・ウィザーズに圧勝を収めたものの、コート上では4人の選手が退場する乱闘騒ぎが起こった。騒動の発端は第2クォーター残り27秒に、ウィザーズのアンソニー・ギルがフローターを決めた後、ジャスティン・シャンペニーとジェイリン・ウィリアムズが言い合いを始める。そこにケイソン・ウ