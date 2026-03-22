元フィギュアスケーターの高橋成美さん（34）が21日、テレビ東京「ヌマ子の憂鬱〜幸せになりたい女たち〜」に出演。結婚相手の条件を明かした。フィギュア一筋で、恋愛経験はゼロという高橋さん。既婚者の友人は多く「一緒に遊びたいけど、（断られる理由が）“子供が熱出したから”とかが多い。ふとした時に孤独を感じる」と話した。結婚願望はあるということで、今回は1対1の相席専門店を訪れ婚活に挑戦。結構相手に求める