ひとり芸日本一決定戦「R―1グランプリ2026」が21日に行われ、芸歴15年目の今井らいぱち（38）が優勝し、過去最多の参加者6171人の頂点に立った。この結果をズバリ予想していたのがベテラン芸人のちゃらんぽらん冨好（65）。昨年の「THE SECOND〜漫才トーナメント〜」「M―1グランプリ」に続いての“的中”に、ネット上では「さすが」の声が上がっている。THE SECONDでツートライブ、M―1でたくろうの優勝予想を当てていた冨好