阪神は先発伊原の落ち着いたプレートさばきが光った。テンポよく打たせて取り、5回を3安打無失点。中野は三塁打を含む2安打に好守も見せた。オリックスの高島は5回で6奪三振、3安打無失点と球威、制球ともに安定していた。