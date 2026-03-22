◇大相撲春場所千秋楽（2026年3月22日エディオンアリーナ大阪）千秋楽は幕下以外の各段（序ノ口、序二段、三段目、十両）で優勝決定戦が実施され、幕内の取組開始が午後4時を回った。全ての取組終了後に幕内優勝の表彰式などがあるため、幕内の進行は通常より、かなり早め。仕切りの回数が減らされた。ABEMA大相撲中継で解説を務めた元横綱・若乃花の花田虎上氏は「早いです。よく見てください」と視聴者へ注意喚起した。