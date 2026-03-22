お笑いコンビ「ウエストランド」の井口浩之が、22日までにYouTubeチャンネルを更新。納車したての“新車”を公開した。【動画】ピカピカの新車をお披露目するウエストランド井口「井口、車を買う！」と題したシリーズの第3弾となる今回の動画では、購入したマイカーの納車を迎えた井口に密着。動画の中で井口はマイカーと対面。彼が購入したのは赤×黒の配色が印象的な「MINI COOPER 5-DOOR S」。メーカーの公式サイトでは希望