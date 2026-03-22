◆オープン戦中日６―２ロッテ（２２日・バンテリンドーム）中日は９安打６得点と打線がつながって快勝した。オープン戦最終戦を白星で飾り、９勝６敗３引き分けで終えた。２回無死満塁、木下の遊撃への適時内野安打で先制すると、辻本のオープン戦１号２ランなどで４点を奪った。４回は木下とカリステの連続適時二塁打で２点を追加。下位打線からチャンスをつくり、得点につなげた。先発のマラーは、５回５安打１失点と粘投