◆大相撲春場所千秋楽（２２日、エディオンアリーナ大阪）４場所ぶりの十両の場所となった西２枚目・友風（中村）が、マゲをつかんで反則負けし、６勝９敗で場所を終えた。立ち合いから東９枚目・玉正鳳（片男波）の動きを見て突き出したが、審判から物言いがついて。反則負けとなった。支度部屋で取材を受けた友風は「仕方ないです。髷（まげ）？わかりません。今場所は疲れました。完全燃焼ですね。来場所？今は何もな