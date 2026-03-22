【モデルプレス＝2026/03/22】タレントの辻希美が3月22日、自身のInstagramを更新。次男・昊空（そら）くんのバースデーパーティーの様子を公開した。【写真】38歳5児のママタレ「ママより大きくなってる」13歳次男＆タレント夫との自宅3ショット◆辻希美、昊空くんのバースデーパーティー公開辻は「昨日はソラの13歳のお誕生日でしたそらのお友達が来てくれて一緒にお祝いしたよ」とつづり、写真を投稿。「13」という大きなバルー