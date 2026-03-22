ASIAN KUNG-FU GENERATION・後藤が、アーティスト支援のNPOによる滞在型音楽制作スタジオ「MUSIC inn Fujieda」が、本日静岡県藤枝市にグランドオープンしたことを発表した。「MUSIC inn Fujieda」は、2024年に後藤正文が中心となって創立されたNPO法人「アップルビネガー音楽支援機構」（活動総称「APPLE VINEGAR -Music Support-」）が、クラウドファンディングなどの支援を受け完成させた滞在型音楽制作スタジオ。旧東海道に面