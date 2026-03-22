ロザムンド・パイク（47）は、映画『ゴーン・ガール』への出演後、自身のキャリアにおいて「もっと戦略的」に振る舞わなかったことを後悔している。 【写真】デビュー作で主役を務めたイケオジ俳優 2014年に公開された同映画での怪演によりアカデミー賞主演女優賞にノミネートされたロザムンドだが、当時は末っ子のアトムを出産した直後だったこともあり、その後18カ月間にわたって表舞台から