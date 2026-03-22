座礁した小型ヨット 3月22日午前8時半ごろ、香川県の小豆島町沖で小型ヨットが座礁し、男性1人がけがをしました。 小豆島海上保安署によりますと、午前9時44分、小型ヨットの船長(66)から「小豆島沖を2艇で航行中のところ、1隻が座礁した」と118番通報がありました。 座礁した小型ヨットには9人、もう1隻には4人が乗っていて、小豆島草壁を出発して神戸港までクルージングに向かう途中でした。 小型ヨットは自