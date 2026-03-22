記事ポイント9.6インチモニターを採用。リアカメラは1080P・60fps対応。2250cd/m2の高輝度液晶を搭載。昌騰は、前後ドライブレコーダー機能付きデジタルルームミラー「MDR-PRO1-S」の販売を開始します。純正ミラーと交換しやすいサイズ感に加え、後方確認のしやすさと録画機能を1台にまとめたモデルです。日常の運転はもちろん、夜間やトンネル、駐車中まで幅広く役立つ装備がそろっています。 昌騰「MDR-PRO1-S」