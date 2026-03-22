元フジテレビでフリーアナウンサーの高島彩（47）が22日、自身のインスタグラムを更新。プライベートショットを披露した。高島は「春の日の一コマ気づいたら、お店に残ってるお客さんは、私達だけでした」とつづり、フジテレビ時代の後輩・加藤綾子（40）との2ショットを投稿。「加藤（いつもの呼び方）の笑い声は食欲増進、健康促進、いつも元気をもらいます」と喜び「笑うって大切時間足りなすぎたので、もう次のラン