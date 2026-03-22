元中日監督の落合博満氏（72）と、元DeNA監督の中畑清氏（72）が22日、TBS系「サンデーモーニング」（日曜前8・00）に出演。中日の本拠地・バンテリンドームに新設されたホームランウイングについてコメントした。ホームランウイングは、これまでの外野フェンス（高さ4・8メートル）の手前に新しいフェンス（同3・6メートル）を立て、その間に座席を新設。三日月状に設置され、左中間と右中間の最深部から本塁まで116メートル