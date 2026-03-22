◇プロ野球オープン戦 巨人ー楽天(22日、東京ドーム)この日1軍に合流し、今季初のオープン戦に臨んでいる楽天・辰己涼介選手。開幕を目前に控え、好調をアピールしています。「7番・センター」でスタメン出場した辰己選手は2回、第1打席を迎えると対する巨人の先発・則本昂大投手の高めのストレートをとらえます。打球はセンターへ勢いよく飛び、オープン戦初ヒットとなりました。すると第2打席ではレフトへのヒットも記録。さらに