元日本テレビでフリーアナウンサーの尾崎里紗（33）が22日、自身のインスタグラムを更新。大学時代からの付き合いという人気気象予報士とのショットを公開した。「ずっとLOVEな人大学生の頃から気づけばもう14年の仲…」とNHK「おはよう日本」に出演する気象予報士の近藤奈央とのツーショットを披露した。「お互いの環境が変わったり、生きてると良い時もそうでもない時もあるけれどなんでも話せて、励まし合って、い