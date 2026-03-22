◇プロ野球 オープン戦 DeNA 4-2 西武(22日、ベルーナドーム)西武の隅田知一郎投手がオープン戦初登板で4回無失点と好投しました。WBC(ワールドベースボールクラシック)に侍ジャパンの一員として出場していた隅田投手。この日は侍ジャパンでともに戦った牧秀悟選手を2打席打ち取るなど、4回47球を1被安打、2奪三振、1与四球、無失点の投球に「内容自体は悪くなかった。ブルペンから良くなかったので、良くないなりに投げられた」と