【ウィーン共同】スロベニアで22日、国民議会（下院、定数90）総選挙の投票が始まった。世論調査では、連立与党の一角でゴロブ首相率いる中道左派、自由運動党と野党でヤンシャ前首相の中道右派、民主党が接戦の情勢。親欧州連合（EU）路線のゴロブ政権が続くかどうかが焦点だ。2022年に首相に就任したゴロブ氏は元電力会社トップで、脱炭素化や同性婚合法化などリベラルな政策を推進。外交では、イスラエル軍によるパレスチナ