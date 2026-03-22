前ＤｅＮＡ監督の三浦大輔氏が２２日、カンテレ競馬中継「競馬ＢＥＡＴ」に特別ゲスト出演した。朝１０時から阪神競馬場に来ていたという。番組で中山１１レースの映像が伝えられると「３着が…」と結果を気にして「あっ、ありますね」と手元から馬券を取り出した。スタジオに「おおっ」「当たりましたか」と驚きの声があがる中、三浦氏は購入金額を隠してから馬券をカメラに示した。「軸２頭ながし三連単１０−１１−３