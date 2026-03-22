犬が飼い主の病気を判断する方法 犬は人間よりもはるかに優れた嗅覚や聴覚を持っていますし、観察力にも優れています。 このようなことから飼い主の些細な体調の変化にも気づくことができ、病気を判断しているのではないかとされています。 1.体臭の変化 犬が飼い主の病気を判断する方法は、体臭の変化を感じ取ることです。 犬の嗅覚は人間の数千倍とも数万倍とも言われていますが、飼い主が病気を患ってしまったとき、人間