エアロKは、北九州〜清州線を4月27日から増便する。現在の週3往復から週7往復に拡大し、1日1往復を運航する。機材はエアバスA320型機を使用する。運航期間は10月23日まで。エアロKは、同路線を2025年9月30日に開設し、同社のみが運航している。■ダイヤRF373北九州（11：55）〜清州（13：10）／月・火・水・金（4月27日〜10月23日）RF371北九州（15：45）〜清州（17：00）／火・木・土（3月31日〜10月24日）RF374清州（08：1