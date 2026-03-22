ギラヴァンツ北九州は３月22日、J２・J３百年構想リーグ地域リーグラウンド第７節でレノファ山口FCと対戦。56分に岡野凜平が決めた１点を守り切り、１−０で勝利を収めた。開幕から６連敗を喫していたなかで、ついに今季初勝利。試合後のフラッシュインタビューで増本浩平監督は、試合終了の瞬間の心境を問われると、少し言葉を詰まらせ「いや苦しかった。嬉しかったです。それが一番です」と率直な思いを口にした。続けて指