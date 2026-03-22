野中瑠衣がスポーツウェアブランドのモデルを務めた写真を公開した(C)産経新聞社バレーボール女子日本代表で、SVリーグのヴィクトリーナ姫路に所属している野中瑠衣が自身のインスタグラムを更新。スポーツウェアブランド「GIRAUDM」の2026シーズンにおけるブランドアンバサダーに就任してモデルを務めている写真を公開した。【写真】お団子ヘアも披露女子バレー野中瑠衣の“スポーティー”なモデル姿をチェック秋田出身で24