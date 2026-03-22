◇オープン戦日本ハム1ー1ヤクルト（2026年3月22日エスコンF）日本ハムは22日、本拠地でのオープン戦最終戦でヤクルトと対戦。1ー1の引き分けで、通算8勝4敗3分けでオープン戦を終えた。2回、万波、矢沢の連打で先制のチャンスをつくると、山県の犠打が相手野選を誘い満塁。田宮の遊併殺打の間に1点を先制した。先発した有原は4回52球を投げ、1安打無失点5奪三振と安定した投球を披露。2番手で5回から登板した北山はWB