◇プロ野球オープン戦巨人ー楽天（22日、東京ドーム）巨人の開幕投手に内定している竹丸和幸投手が、地上波の野球中継に出演。開幕の相手、阪神の打線について、「先頭からいいバッターがそろっているので、怖さもありますし、あと応援もすごいので、そういうのは初めてなので、怖さは少しあります」と率直な思いを口にしました。「先頭バッターの近本さんを出すと、得点される確率が格段に上がるのでそこは気をつけたいなと思い